Сочинение на тему моё домашнее животное (у меня кот)

Гость: Гость:

Кирик.Кирик-наш домашний любимец. Мы его нашли на улице два года назад. Он стоял у магазина и жалобно пищал. Нам с братом стало жаль его, мы принесли его домой. Мама разрешила оставить его. С тех пор мы неразлучные друзья. Кирик любит резвиться, гоняться за бабочками и мухами. А еще он-замечательный охотник.Мы рады, что нашли такого замечательного друга!