Сочинение на тему моё домашнее животное (у меня кот)

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Сочинение на тему моё домашнее животное (у меня кот)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кирик.Кирик-наш домашний любимец. Мы его  нашли на улице  два года назад. Он стоял у магазина  и жалобно пищал. Нам с братом стало жаль его, мы принесли его домой. Мама разрешила оставить его. С тех пор мы неразлучные друзья. Кирик любит резвиться, гоняться  за бабочками и мухами. А еще он-замечательный охотник.Мы рады, что нашли такого замечательного друга!

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