Сочинение на тему моё домашнее животное (у меня кот)
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Сочинение на тему моё домашнее животное (у меня кот)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кирик.Кирик-наш домашний любимец. Мы его нашли на улице два года назад. Он стоял у магазина и жалобно пищал. Нам с братом стало жаль его, мы принесли его домой. Мама разрешила оставить его. С тех пор мы неразлучные друзья. Кирик любит резвиться, гоняться за бабочками и мухами. А еще он-замечательный охотник.Мы рады, что нашли такого замечательного друга!
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