Напишіть запитання для інтерв'ю , що його бере журналіст в дівчини яка щойно відві??ала Запорізький край

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Напишіть запитання для інтерв'ю , що його бере журналіст в дівчини яка щойно відві??ала Запорізький край
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я напишу короткими реченнями,а ти вже їх гарно напиши 1.Чому ти захотіла відвідати Запорізький край? 2.В яких місцях ти побувала? 3.Яке місто найбільше сподобалося?І чому? 4.Які враження в тебе залишились після відвідування цих місць? 5.Що не сподобалося?Чому? 6.Чи захотіла б ти повернутися ще раз у цей край?Чому?
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