Помогите Сделать синтактический разбор предложения: На высокой берёзке пристроилась стайка воробьёв, снегирей , синиц
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Помогите Сделать синтактический разбор предложения: На высокой берёзке пристроилась стайка воробьёв, снегирей , синиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стайка- подлежащее; стайка (кого? чего?) воробьёв, снегирей, синиц - это все дополнение (пунктир) потому что эти слова отвечают на падежные вопросы (Родительного падежа); На - предлог; высокой (какой?) - Определение (волнистой линией), На (ком? чём?, где?) - берёзке - обстоятельство (потому что лучше задать смысловой вопрос где?) Предложение: ( повествовательное, невосклицательное, непобудительное, распространенное). это характеристика предложения. если надо.
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