Помогите Сделать синтактический разбор предложения: На высокой берёзке пристроилась стайка воробьёв, снегирей , синиц

Гость: Гость:

Стайка- подлежащее; стайка (кого? чего?) воробьёв, снегирей, синиц - это все дополнение (пунктир) потому что эти слова отвечают на падежные вопросы (Родительного падежа); На - предлог; высокой (какой?) - Определение (волнистой линией), На (ком? чём?, где?) - берёзке - обстоятельство (потому что лучше задать смысловой вопрос где?) Предложение: ( повествовательное, невосклицательное, непобудительное, распространенное). это характеристика предложения. если надо.