Выполни словообразовательный разбор слова и разбор по составу (баночек)

Гость: Гость:

бан - кореньочек - суффикснулевое окончаниебаночек - основа поручении - (о чём?) сущ н.ф. - поручение постоянные: нариц, неодуш, ср.р, 2 склнепостоянные: в П.п, в ед. чсинт. роль: дополнение (- - - -)