Выполни словообразовательный разбор слова и разбор по составу (баночек)
Русский язык
Выполни словообразовательный разбор слова и разбор по составу (баночек)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бан - кореньочек - суффикснулевое окончаниебаночек - основа поручении - (о чём?) сущ н.ф. - поручение постоянные: нариц, неодуш, ср.р, 2 склнепостоянные: в П.п, в ед. чсинт. роль: дополнение (- - - -)
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