1. Определите простейшую формулу соединения, содержащего, по данным анализа, 12,6% углерода, 3,2% водорода и 84,2% брома и имеет относительную плотность по воздуху, равную 3,276. 2. При сгорании углеводорода образовалось 5,5г...
Химия
1. Определите простейшую формулу соединения, содержащего, по данным анализа, 12,6% углерода, 3,2% водорода и 84,2% брома и имеет относительную плотность по воздуху, равную 3,276. 2. При сгорании углеводорода образовалось 5,5г оксида углерода (IV) и 3,6г воды. Определите формулу углеводорода, если плотность его по гелию равна 6,5. Напишите один гемолог для найденного вещества. Назовите его.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. nC=12.6/12=1.05 nH=3.2/1=3.2 nBr=84.2/80=1.05 nС:nН:nBr =1.05:3.2:1.05=1:3:1 простейшая формула СH3Br MCxHyBr=3.276·29=95 n(CH3Br)=95 n(12+3+80)=95 95=95 CH3Br -бромметан 2. mC=5.5·12/44=1.5g mH=3.6·2/18=0.4g nC=1.5/12=0.4 nH=0.4/1=0.4 nC: nH=0.4: 0.4=1: 1 простейшая формула СН MCxHy=6.5·4=26 n(CH)=26 n(12+1)=26 n·13=26 n=2 C2H2 этин или ацетилен
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