1. Определите простейшую формулу соединения, содержащего, по данным анализа, 12,6% углерода, 3,2% водорода и 84,2% брома и имеет относительную плотность по воздуху, равную 3,276. 2. При сгорании углеводорода образовалось 5,5г...

Химия

1. Определите простейшую формулу соединения, содержащего, по данным анализа, 12,6% углерода, 3,2% водорода и 84,2% брома и имеет относительную плотность по воздуху, равную 3,276. 2. При сгорании углеводорода образовалось 5,5г оксида углерода (IV) и 3,6г воды. Определите формулу углеводорода, если плотность его по гелию равна 6,5. Напишите один гемолог для найденного вещества. Назовите его.

Автор: Гость