Все числа кратные 20 и составляющие менее 345% этого числа.
Математика
Все числа кратные 20 и составляющие менее 345% этого числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 345 % от 20 = 345*20/100 = 6920, 40, 60 всего три числа из этого промежуткаб) делители числа 90.. до числа 27 ( 30 % от 90 = 27)2,3,5,9,10,15,
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