У яких місцях Т.Шевченко перебував на заслані.....допоможіть будьласка

Українська література
У яких місцях Т.Шевченко перебував на заслані.....допоможіть будьласка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оренбургский край (Орская крепость), Аральское море, Новопетровское на Каспии
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