Поставь ударени. Раздали на слоги (вертикальной. подчеркни буквы, обзночоюшую без??дарный гласный звук. бревно, глаза, дворы, зерно, кроты, мосты, рады

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Поставь ударени. Раздали на слоги (вертикальной. подчеркни буквы, обзночоюшую без??дарный гласный звук. бревно, глаза, дворы, зерно, кроты, мосты, рады
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БревнО глазА дворЫ зернО крОты мостЫ рАды ( большая Буква-ударение)
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