Раскройте скобки, выбрав подходящий вариант согласования сказуемого с подлежащи??. 7. Шум и крик (послышался-послышались) в соседней комнате. 8. Так (прошла-прошли) уже осень и зима. 9. По прогнозам бюро погоды (ожидается-ож...

Русский язык
Раскройте скобки, выбрав подходящий вариант согласования сказуемого с подлежащи??. 7. Шум и крик (послышался-послышались) в соседней комнате. 8. Так (прошла-прошли) уже осень и зима. 9. По прогнозам бюро погоды (ожидается-ожидаются) не то дождь, не то снег. 10. Кошка с котятами (спряталась-спрятались) под столом.
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Гость:
7 послышались 8 прошли 9 ожидается 10 спрятались
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