Как выглядел фаросский Маяк ? каким целям он Служил? Почему греки называли его одн??м из чудес света?

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ФАРОССКИЙ МАЯК (Александрийский маяк) , маяк на восточном берегу о. Фарос в черте Александрии, эллинистической столицы Египта; одно из Семи чудес света. Строителем этого чуда техники, первого и единственного во всем греческом мире маяка колоссальных размеров, был Сострат Книдский. На мраморной стене сооружения Сострат высек надпись: «Сострат, сын Дексифана из Книда, посвятил богам-спасителям ради мореходов» . Он закрыл эту надпись тонким слоем штукатурки с написанным на ней прославлением царя Птолемея Сотера. Со временем отвалившаяся штукатурка раскрыла подлинное имя строителя и великого инженера. При возведении маяка были применены самые замечательные и остроумные изобретения александрийских ученых. Нижний этаж трехъярусной 120-метровой башни имел четыре грани, обращенные на север, восток, запад и юг, восемь граней второго яруса были ориентированы по направлению восьми главных ветров. Третий этаж — фонарь венчал купол со статуей Посейдона высотой около 7 м. Сложная система металлических зеркал усиливала свет огня, зажигавшегося на вершине сооружения и позволяла вести наблюдения за пространством моря; сам маяк был еще и хорошо укрепленной крепостью с большим военным гарнизоном. Путешественники, видевшие маяк, писали о хитроумно устроенных статуях, украшавших башню маяка: одна из них всегда указывала рукой на солнце на всем его пути и опускала руку вниз, когда оно заходило, другая отбивала каждый час днем и ночью, по третьей можно было узнать направление ветра. Удивительное сооружение простояло до 14 в. , но даже в уже сильно разрушенном виде высота его составляла ок. 30 м. В настоящее время сохранился только цоколь маяка, целиком встроенный в средневековую крепость (сейчас — база египетского флота) . Александрийский маяк — одно из 7 чудес света, был построен в III веке до н. э. в египетском городе Александрия, чтобы корабли могли благополучно миновать рифы на пути в александрийскую бухту. Ночью им помогало в этом отражение языков пламени, а днём — столб дыма. Это был первый в мире маяк, и простоял он почти тысячу лет, но в 796 г. н. э. был сильно поврежден землетрясением. Впоследствии пришедшие в Египет арабы пытались восстановить его, и к XIV в. высота маяка составляла около 30 м. В конце XV в. султан Кайт-бей воздвиг на месте маяка крепость, которая стоит и сейчас. Вот и всё!!!