Как закон защищает право собственности
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Как закон защищает право собственности
Ответ(ы):
Гость:
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц... 3. Права всех собственников защищаются равным образом. 4. Имущество может находится в собственности граждан и юридических лиц, а также РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.
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