Как закон защищает право собственности

Гость: Гость:

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц... 3. Права всех собственников защищаются равным образом. 4. Имущество может находится в собственности граждан и юридических лиц, а также РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.