Какая часть Урала изменена человеком сильнее всего и почему?
География
Какая часть Урала изменена человеком сильнее всего и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
, Средний Урал — наиболее узкая и низкая часть Уральских гор, он является и наиболее освоенной частью хребта. Здесь пролегали первые пути русских завоевателей Сибири, рудознатцев, возникали первые поселения, города Верхотурье, Калата, Ирбит.на Среднем Урале много полезных ископаемых, особенно металлов: (железо, медь, золото и др. ) и камней (малахит и другие) . Многие рудники используются уже несколько столетий и почти выработаны.
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