Какая фигура не помещается в прямоугольник
Математика
Какая фигура не помещается в прямоугольник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У которой площадь больше, чем у него.
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