2 задачи по геометрии(окружности) на чертежах
Математика
2 задачи по геометрии(окружности) на чертежах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 8 Sin(β/2) =R/(2R) = 1/2 = 0.5 ∠β/2 =∠AMO = ∠ОМВ = 30 град ∠AMB = 2*30 = 60 град - ОТВЕТ
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