Школьный коридор имеет форму прямоуголника с периметром 45м .ширина коридора 2 м 5 дм.сколько потребуется плитки квадратной формы со стороной 5 дм чтобы застелить пол? спасибо.
Математика
Школьный коридор имеет форму прямоуголника с периметром 45м .ширина коридора 2 м 5 дм.сколько потребуется плитки квадратной формы со стороной 5 дм чтобы застелить пол? спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)45/2.5=18м 2)18*10=180дм 3)180/5=36плиток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте. Спишите личные местоимения без скобок. Вставляйте пропущенные буквы. (К) тебе, ( перед) тобой, (с) нами, (у) меня, (для) меня. С С...
Английский язык