Школьный коридор имеет форму прямоуголника с периметром 45м .ширина коридора 2 м 5 дм.сколько потребуется плитки квадратной формы со стороной 5 дм чтобы застелить пол? спасибо.

Математика

Школьный коридор имеет форму прямоуголника с периметром 45м .ширина коридора 2 м 5 дм.сколько потребуется плитки квадратной формы со стороной 5 дм чтобы застелить пол? спасибо.

Автор: Гость