Склади речення1 )savanna /leaves 2)ocean/fisn 3 )mountain/fruit
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Склади речення1 )savanna /leaves 2)ocean/fisn 3 )mountain/fruit
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Tom leaved savanna in 1997A lot of fish live only in warm oceansPeaple say that fruits from the mountains are the most tasty fruits in the world
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