Что больше 12 или -12???
Математика
Что больше 12 или -12???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 > - 12 - 12, -11, - 10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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