Соревнования на зимней олимпиаде проходят по 15 видам спорта. Спортсмены четырёх видов используют коньки. Какая часть зимних видов спорта проводится не на коньках?
Математика
Соревнования на зимней олимпиаде проходят по 15 видам спорта. Спортсмены четырёх видов используют коньки. Какая часть зимних видов спорта проводится не на коньках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/4 твой ответ во такой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ПОМОГИТЕ, СРОЧНО НАДО!! Рассчитайте массу раствора, его массовую долю и число мол??кул сахара в растворе, если m (сахара) = 9,5 г; v (воды) = 84 ...
Математика
В двух корзинах 16,8 кг помидоров. Масса помидоров в одной корзине в 2 раза больше че?? в другой . Сколько килограммов помидоров в каждой корзине?
Информатика
Английский язык