Соревнования на зимней олимпиаде проходят по 15 видам спорта. Спортсмены четырёх видов используют коньки. Какая часть зимних видов спорта проводится не на коньках?

Математика
Соревнования на зимней олимпиаде проходят по 15 видам спорта. Спортсмены четырёх видов используют коньки. Какая часть зимних видов спорта проводится не на коньках?
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