Каким был мальчик из рассказа уроки французского

Литература
Каким был мальчик из рассказа уроки французского
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это был мальчик, лет одиннадцати,по характеру он был целеустремлённый,имел замечательные способности к обучению и  огромное желание во что бы то ни стало выучиться и выйти в люди))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Дієслова минулого часу вказують на дії, що відбувалися до того, як про них повідом??яють. Так чи ні?
Ответить
Алгебра
Какое из данных ниже выражений при любых значениях k равно степени ? 1) 2) 3) 5³ - 4) a - b > 0
Ответить
Русский язык
Уши совы, как пеленгатор, определяют точку, где копошится жертва. Почему после сло??а "пеленгатор" ставится запятая?
Ответить
Английский язык
фраза с употреблением come back
Ответить
Русский язык
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1) с тремястами студентами 2) красивое кашне 3)самый удачнейший 4) мы хотим. помогите...
Ответить