Каким был мальчик из рассказа уроки французского
Литература
Каким был мальчик из рассказа уроки французского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это был мальчик, лет одиннадцати,по характеру он был целеустремлённый,имел замечательные способности к обучению и огромное желание во что бы то ни стало выучиться и выйти в люди))
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