ПОМОГИТЕ, СРОЧНО НАДО!! Рассчитайте массу раствора, его массовую долю и число мол??кул сахара в растворе, если m (сахара) = 9,5 г; v (воды) = 84 мл. Заранее спасибо

Химия

ПОМОГИТЕ, СРОЧНО НАДО!! Рассчитайте массу раствора, его массовую долю и число мол??кул сахара в растворе, если m (сахара) = 9,5 г; v (воды) = 84 мл. Заранее спасибо

Автор: Гость