ПОМОГИТЕ, СРОЧНО НАДО!! Рассчитайте массу раствора, его массовую долю и число мол??кул сахара в растворе, если m (сахара) = 9,5 г; v (воды) = 84 мл. Заранее спасибо
Химия
ПОМОГИТЕ, СРОЧНО НАДО!! Рассчитайте массу раствора, его массовую долю и число мол??кул сахара в растворе, если m (сахара) = 9,5 г; v (воды) = 84 мл. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(H2O) = 84 мл =m(H2O) = 84 г m(раствора) = m(сахара) + m(воды) = 9,5 + 84 =93,5 г ω = m(сахара)/m(раствора) = 9,5/93,5 = 0,10 или 10% n(C12H22O11) = m/M = 9.5/342 = 0.028 моль N = n*Na = 0.028*6.02*10^23 = 1.69*10^22 молекул
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