В коробке белые и красные шары. Из них 4/9-белых. Сколько белых шоров если в коробке ??сего 36 шаров?

Математика

В коробке белые и красные шары. Из них 4/9-белых. Сколько белых шоров если в коробке ??сего 36 шаров?

Автор: Гость