В коробке белые и красные шары. Из них 4/9-белых. Сколько белых шоров если в коробке ??сего 36 шаров?

Математика
В коробке белые и красные шары. Из них 4/9-белых. Сколько белых шоров если в коробке ??сего 36 шаров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36/9=4 -1/9 часть 2)4*4=16(ш)белых в коробке 3)36-16=20(ш)красных в коробке Ответ:16 белых шаров
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