Учитель сказал писать урок в тетради. главные члены??

Русский язык
Учитель сказал писать урок в тетради. главные члены??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я гулял, мы играли и т.д.
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