Ребяят,помогите пожалуйста вторая картинка,с выбором ответа
Информатика
Ребяят,помогите пожалуйста вторая картинка,с выбором ответа
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Дисплей Ответ: Б)Устройство, выводящее на экран текстовую и графическую информацию
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