Прочитайте. Спишите личные местоимения без скобок. Вставляйте пропущенные буквы. (К) тебе, ( перед) тобой, (с) нами, (у) меня, (для) меня. С Составьте и запишите словосочетание, образованное из глагола и любого из данных мес...

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Прочитайте. Спишите личные местоимения без скобок. Вставляйте пропущенные буквы. (К) тебе, ( перед) тобой, (с) нами, (у) меня, (для) меня. С Составьте и запишите словосочетание, образованное из глагола и любого из данных местоимений с предлогом.

Автор: Гость