Прочитайте. Спишите личные местоимения без скобок. Вставляйте пропущенные буквы. (К) тебе, ( перед) тобой, (с) нами, (у) меня, (для) меня. С Составьте и запишите словосочетание, образованное из глагола и любого из данных мес...

Русский язык
Прочитайте. Спишите личные местоимения без скобок. Вставляйте пропущенные буквы. (К) тебе, ( перед) тобой, (с) нами, (у) меня, (для) меня. С Составьте и запишите словосочетание, образованное из глагола и любого из данных местоимений с предлогом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К тебе, перед тобой, с нами, у меня, для меня пойдем с нами 
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