2 sin п/12 cos п/12+cos^2 п\17+sin^2 п\17 решение пожалуйста
Алгебра
2 sin п/12 cos п/12+cos^2 п\17+sin^2 п\17 решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sinacosa=sin2a cos²a+sin²a=1 -------------------------------------- 2sinπ/12*cosπ/12+cos²π/17+sin²π/17)=sinπ/6+1=1/2+1=1,5
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