Помогите пожалуйста. Вычислите: -4\9:4; -3\8:(-3); -1:(-2\3); -1:(-5\7); -1:3\11; -2\3:(-1); -5\7:2\7; 11\3:(-5\6); -2целых 1\5:11\15.

Гость: Гость:

1) -1/9 2) 1/8 3) 3/2 или 1 целая и 1/2 4) 7/5 или 1 целая и 2/5 5) - 11/3 или - 3 целых и 2/3 6) - 5/2 или - 2 целых и 1/2 7) - 22/5 или - 4 целых и 2/5 8) -1