Литература 5 класс вопрос №6 напишите небольшое сочинение о том, что для вас значи?? мир сказки

Гость: Гость:

Все дети любят сказки! Я их тоже очень люблю! Потому что, во-первых, в сказках всегда побеждает добро и торжествует справедливость! А, во-вторых, в сказках можно встретиться с удивительными сказочными героями, с чудесами и волшебством! Когда я была маленькой, мне читали и рассказывали сказки мама, папа или бабушка. Сказки учат детей тому, что добро будет всегда вознаграждено, а зло наказано, смелый и честный победит, терпеливый дождётся, правда восторжествует. Лучше всего это выражено в народных сказках. Прожитые чувства вместе со сказочными персонажами делают нас добрее и милосерднее, смелее и сильнее. Сказки помогают нам справляться со страхом, перебороть свои слабости и поверить в собственные силы.