Какая из наук в первые послевоенные годы была осуждена как оккультная наука служанка империализма
История
Какая из наук в первые послевоенные годы была осуждена как оккультная наука служанка империализма
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Гость:
Кибернетика я тоже олимпиаду по истории делаю)
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