Какая из точек а(2;4),в(-1;1),с(1;-1),д(-3;-9),е(5;-25),ф(-4;16) лежит на графике функции у=х в степени 2

Алгебра
Какая из точек а(2;4),в(-1;1),с(1;-1),д(-3;-9),е(5;-25),ф(-4;16) лежит на графике функции у=х в степени 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=f(x)  ;   Если M(a;b)  ∈ графику (G),  то   b = f(a)    y = x²   2² =4        ⇒  A(2;4)  ∈ G   (-1)²= 1    ⇒  B(-1;1) ∈ G   1² ≠ -1      ⇒  C(1;-1) ∉ G   (-3)³ ≠-9   ⇒  D(-3;-9) ∉ G   5²≈ -25     ⇒  E(5; -25) ∉ G  (-4)² = 16  ⇒  F(-4; 16) ∈ G
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