Какая из точек а(2;4),в(-1;1),с(1;-1),д(-3;-9),е(5;-25),ф(-4;16) лежит на графике функции у=х в степени 2
Алгебра
Какая из точек а(2;4),в(-1;1),с(1;-1),д(-3;-9),е(5;-25),ф(-4;16) лежит на графике функции у=х в степени 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=f(x) ; Если M(a;b) ∈ графику (G), то b = f(a) y = x² 2² =4 ⇒ A(2;4) ∈ G (-1)²= 1 ⇒ B(-1;1) ∈ G 1² ≠ -1 ⇒ C(1;-1) ∉ G (-3)³ ≠-9 ⇒ D(-3;-9) ∉ G 5²≈ -25 ⇒ E(5; -25) ∉ G (-4)² = 16 ⇒ F(-4; 16) ∈ G
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