Какая из точек а(2;4),в(-1;1),с(1;-1),д(-3;-9),е(5;-25),ф(-4;16) лежит на графике функции у=х в степени 2

Алгебра

Какая из точек а(2;4),в(-1;1),с(1;-1),д(-3;-9),е(5;-25),ф(-4;16) лежит на графике функции у=х в степени 2

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