Помогите мне решить задачу 97

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Канарейка Ребята, у кого из вас есть дома певчие птички канарейки? (тут обращение ) Эту птичку можно увидеть у нас только в клетках. Она прижилась у человека и радует его чудесным пением круглый год. Почему же её назвали канарейкой? Эта птица родом с Канарских островов. Дикие предки канареек не отличались разнообразием форм, окраски и оперения. (тут однородные сущ.) Местные жители держали их в домах ради пения. В конце 15 века испанские мореплаватели привезли поющих птичек в Европу. В аристократических кругах даже возникла мода на канареек. Ученые сумели вывести канареек самых разных расцветок оранжевых, зеленоватых, ярко-синих. (тут однородные прил.)