Какие числа надо записывать в окошках,чтобы равенства были верными?7*?=21 ,56:?=8. Карточка-помощница :7*?=21 21:7=3 ; 6:?=2 6:2=3.

Математика
Какие числа надо записывать в окошках,чтобы равенства были верными?7*?=21 ,56:?=8. Карточка-помощница :7*?=21 21:7=3 ; 6:?=2 6:2=3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7*3=21 2) 56:7=8
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