Какие числа надо записывать в окошках,чтобы равенства были верными?7*?=21 ,56:?=8. Карточка-помощница :7*?=21 21:7=3 ; 6:?=2 6:2=3.

Математика

Какие числа надо записывать в окошках,чтобы равенства были верными?7*?=21 ,56:?=8. Карточка-помощница :7*?=21 21:7=3 ; 6:?=2 6:2=3.

Автор: Гость