Кишечно полостные коротко о них

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Кишечно плостные -группа многоклеточных беспозвоночных животных. Обычно под этим названием объединяют два современных типа: стрекающих и гребневиков . Эту группу традиционно противопоставляют двусторонне-симметричным.Некоторые исследователи не рассматривают гребневиков в составе кишечнополостных и применяют последнее название в более узком смысле — в качестве синонима для типа стрекающих. Радиальных, напротив, иногда рассматривают в более широком составе, включая в нихгубок и пластинчатых