Добрый день!Помогите с 1,2,3 номером.Желательно с пояснениями,а то проболел и понять ничего не могу
Алгебра
Добрый день!Помогите с 1,2,3 номером.Желательно с пояснениями,а то проболел и понять ничего не могу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 49^(-1/2) * (1/7)^(-2) + 2^(-1) * (-2)^(-2) 2^(-1) = 1/(2^1)=1/2 49^(-1/2)=1/49^(1/2)=1/√49=1/7 (1/7)^(-2) = 7^2 = 49 -2^(-2)=(1/(-2)^2)=1/4 1/7 * 49 + 1/2 * 1/4 = 7+1/8 = 7.125 2) a) (2*a^3*x^5)/(3*b^2*y^4) * (6*a*y^3)/(5*b*x^4) * (b*y)/(a^2*x^2) (2*a^3*x^5)/(b^2*y^4) * (2*a*y^3)/(5*b*x^4) * (b*y)/(a^2*x^2) (4*a^3*x^5)/(5*b^2*y^4) * (a*y^3)/(b*x^4) * (b*y)/(a^2*x^2) (4*a^4*x^5*y^4*b)/(5*b^3*y^4*a^2*x^6) (4*a^2*)/(5*b^2*x)
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