Добрый день!Помогите с 1,2,3 номером.Желательно с пояснениями,а то проболел и понять ничего не могу

Алгебра

Добрый день!Помогите с 1,2,3 номером.Желательно с пояснениями,а то проболел и понять ничего не могу

Автор: Гость