Как решить премер -3lt;5x-2lt;4
Математика
Как решить премер -3lt;5x-2lt;4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3<5x-2<4 | прибавим 2 ко всем частям неравенства,получится: -1<5x<6 | поделим на 5 все части неравенства ,получим: -1/5<x<6/5 Ответ: x ⊂(-1/5; 6/5)
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