Сколько видов кишечнополостных живёт сейчас на земле
Биология
Сколько видов кишечнополостных живёт сейчас на земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Класс гидроидные Более 20 видов кишечнополостных. 1.Гидроидных 2.Сцифоидных 3.Коралловых Полипов Первые два класса иногда объединяются в подтип Медузовых.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Образуйте вопросительную форму предложений 1) They are free on Sunday 2) They were bad and lazy pupils 3) He will be a very good lawyer
Русский язык
Спиши раскрывая скобки. Обазначь приставки и предлоги (По) гулял (ПО) саду: (на) лил (на) стол: (под) писал (под) писал (под) сочинением: (до) бежа...
Математика
Нужно вставить пропущенные слова: Одна тонна в 1000 раз больше… Один центнер в 10 раз больше… Один дециметр в 10 раз больше… Одна секунда в...