Ребята помогите доделать д/3 надо только 4 и 5 задание сделать
Алгебра
Ребята помогите доделать д/3 надо только 4 и 5 задание сделать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) (а-5б)/б=8 а/б-5=8 А/б=13 (3а-б)/а=3-б/а=3-1/13=2 и 12/13
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