Расшифруйте пример В+АААА+АААА+АААА=ВАААА

Гость: Гость:

9+9+9=27, то есть В это либо 1, либо 2 (не может быть больше 2-х) А+А+А+1 = (что-то) А - ни одна из цифр не подходит, значит В не равно 1 А+А+А+2 = (что-то) А - подходят цифры 4 и 9, значит В=2 Если А = 4: 2+4444+4444+4444 = 13334 - не то Если А = 9: 2+9999+9999+9999 = 29999 - подходит!