2дм+5см+4см сколько будет
Математика
2дм+5см+4см сколько будет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается 20+5+4=29 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С пришкольного участка ученики за два дня собрали 1260кг картофеля .Во второй день ученики собрали в 2 раза больше картофеля,чем в первый день.Скол...
Русский язык
Запиши предложения вставляя где нужно окончания глаголов море сверкал_ в лучах восходящего солнца . Отблеск лучей падал_ на прибрежные камни . Поче...
Математика