Помогите написать краткий отчёт про распутина .

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Помогите написать краткий отчёт про распутина .
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Гость:
В молодости Распутин много болел. После паломничества в Верхотурский монастырь обратился к религии. В 1893 году Распутин странствовал по святым местам России, побывал на горе Афон в Греции, потом в Иерусалиме. Встречался и завязывал контакты со многими представителями духовенства, монахами, странниками.В 1890 женился на Прасковье Фёдоровне Дубровиной, такой же паломнице-крестьянке, которая родила ему троих детей: Матрёну, Варвару и Димитрия.В 1900 году отправился в новое странствие в Киев. На обратном пути достаточно долго жил в Казани, где познакомился с отцом Михаилом, имевшим отношение к Казанской духовной академии. Родился 9 (21) января 1869 года[1][3] в селе Покровском  Тюменского уезда Тобольской губернии в семье  ямщика Ефима Яковлевича Распутина (1841—-1916) и Анны Васильевны (1839—-1906) (в девичестве Паршуковой).

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