С пришкольного участка ученики за два дня собрали 1260кг картофеля .Во второй день ученики собрали в 2 раза больше картофеля,чем в первый день.Сколько килограммов картофеля собрали ученики в 1 день.Решите уравнением

Математика

С пришкольного участка ученики за два дня собрали 1260кг картофеля .Во второй день ученики собрали в 2 раза больше картофеля,чем в первый день.Сколько килограммов картофеля собрали ученики в 1 день.Решите уравнением

Автор: Гость