С пришкольного участка ученики за два дня собрали 1260кг картофеля .Во второй день ученики собрали в 2 раза больше картофеля,чем в первый день.Сколько килограммов картофеля собрали ученики в 1 день.Решите уравнением
Математика
С пришкольного участка ученики за два дня собрали 1260кг картофеля .Во второй день ученики собрали в 2 раза больше картофеля,чем в первый день.Сколько килограммов картофеля собрали ученики в 1 день.Решите уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+2х=1260 3Х=1260 х=1260:3 х=420 ответ 420 кг собрали в первый день
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