С пришкольного участка ученики за два дня собрали 1260кг картофеля .Во второй день ученики собрали в 2 раза больше картофеля,чем в первый день.Сколько килограммов картофеля собрали ученики в 1 день.Решите уравнением

Математика
С пришкольного участка ученики за два дня собрали 1260кг картофеля .Во второй день ученики собрали в 2 раза больше картофеля,чем в первый день.Сколько килограммов картофеля собрали ученики в 1 день.Решите уравнением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+2х=1260 3Х=1260 х=1260:3 х=420 ответ 420 кг собрали в первый день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши предложения вставляя где нужно окончания глаголов море сверкал_ в лучах восходящего солнца . Отблеск лучей падал_ на прибрежные камни . Поче...
Ответить
История
Помогите написать краткий отчёт про распутина .
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 6)))
Ответить
Математика
9×9×9×9×9= проверь правильность выполнения с помощью деления?????
Ответить
Алгебра
Помогите 93 и 94 пожалуйста
Ответить