Запиши предложения вставляя где нужно окончания глаголов море сверкал_ в лучах восходящего солнца . Отблеск лучей падал_ на прибрежные камни . Почему в глаголе падал выделена буква А .
Русский язык
Запиши предложения вставляя где нужно окончания глаголов море сверкал_ в лучах восходящего солнца . Отблеск лучей падал_ на прибрежные камни . Почему в глаголе падал выделена буква А .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море сверкало в лучах восходящего солнца.Отблеск лучей падали на прибрежные камни и да в глаголе падал не а а и потому что камни мн ч вот и глагол мн ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Математика