Запиши предложения вставляя где нужно окончания глаголов море сверкал_ в лучах восходящего солнца . Отблеск лучей падал_ на прибрежные камни . Почему в глаголе падал выделена буква А .

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Запиши предложения вставляя где нужно окончания глаголов море сверкал_ в лучах восходящего солнца . Отблеск лучей падал_ на прибрежные камни . Почему в глаголе падал выделена буква А .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море сверкало в лучах восходящего солнца.Отблеск лучей падали на прибрежные камни и да в глаголе падал не а а и потому что камни мн ч вот и глагол мн ч
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