Назовите фамилию князя женой которого стала Маша

Литература
Назовите фамилию князя женой которого стала Маша
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша стала женой князя Верейского
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