Помогите,пожалуйста..За задание 40 баллов. Вообщем надо подрбрать к словам из вариантов правильное значение слова

Гость: Гость:

1. Консерваторы - В) Только монарх, власть которого освещена традициями предков и Богом может быт обеспечить мир и порядок. Либералы - А) равенство прав и свобод, но неравенство в доходах Социалисты - Г) Все должны наравне владеть богатствами и трудиться на общее благо. 2. Реализм - Б) Обращение к правдивым жизненным ситуациям, создание образов "типичных людей в типичных ситуациях". Романтизм - не уверена, но кажется, что всё-таки Г) Обращение к античным традициям. Импрессионизм - В) Отображение как бы случайных ситуаций.