Помогите,пожалуйста..За задание 40 баллов. Вообщем надо подрбрать к словам из вариантов правильное значение слова
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Помогите,пожалуйста..За задание 40 баллов. Вообщем надо подрбрать к словам из вариантов правильное значение слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Консерваторы - В) Только монарх, власть которого освещена традициями предков и Богом может быт обеспечить мир и порядок. Либералы - А) равенство прав и свобод, но неравенство в доходах Социалисты - Г) Все должны наравне владеть богатствами и трудиться на общее благо. 2. Реализм - Б) Обращение к правдивым жизненным ситуациям, создание образов "типичных людей в типичных ситуациях". Романтизм - не уверена, но кажется, что всё-таки Г) Обращение к античным традициям. Импрессионизм - В) Отображение как бы случайных ситуаций.
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