Морфологический разбор слова папа
Русский язык
Морфологический разбор слова папа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. папа (кто?) - сущ. н.ф-папа 2. одушевлённое, мужской род, единственное число, именительный падеж, 2 скл. 3. В предложении (скорее всего) подлежащее
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