Если при наложении две фигуры совмещяются то они называются.....

Геометрия
Если при наложении две фигуры совмещяются то они называются.....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такие фигуры называются равными
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