1)Угол AOB=20 градусов;Угол BOC=50 градусов,найдите угол AOC.Какой луч расположен между двумя другими 2)Угол AOC=60 градусов;Угол BOC=35 градусов,вычислите угол AOB.Рассмотрите все случаи
Геометрия
1)Угол AOB=20 градусов;Угол BOC=50 градусов,найдите угол AOC.Какой луч расположен между двумя другими 2)Угол AOC=60 градусов;Угол BOC=35 градусов,вычислите угол AOB.Рассмотрите все случаи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180 - 20 - 50 = 110градусов угол АОС 2) 180 - 60 - 35 = 85градусов угол АОВ на счёт второго варианта не знаю.... и это если углы треугольников.
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