Румяная девочка: замените словосочетание главное слово чтобы зависимое слово употреблялось в переносном значении
Русский язык
Румяная девочка: замените словосочетание главное слово чтобы зависимое слово употреблялось в переносном значении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Румяная булочка. румяное яблоко
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