Бросают две монеты. если выпадут два орла, то выиграл 1-й, если выпадут орел и решка, то выиграл 2-й.справедлива ли это игра?

Математика

Бросают две монеты. если выпадут два орла, то выиграл 1-й, если выпадут орел и решка, то выиграл 2-й.справедлива ли это игра?

Автор: Гость