Бросают две монеты. если выпадут два орла, то выиграл 1-й, если выпадут орел и решка, то выиграл 2-й.справедлива ли это игра?
Математика
Бросают две монеты. если выпадут два орла, то выиграл 1-й, если выпадут орел и решка, то выиграл 2-й.справедлива ли это игра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно справедлива, потому что орел+орел и орел+ решка равносильны
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