Какие по-английски вопросы можно задать ученику Лесной школы
Английский язык
Какие по-английски вопросы можно задать ученику Лесной школы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Where are your classes? ( где проходят твои уроки?) What your favorite outside lesson( какой твой любимый урок на природе?) Do you see many mosquito?( как много у вас комаров?)
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