Какая из точек A(3;27) В(-3;27) С(-1;1) D(0;1) Е(-2;-8) F(8;2) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ y=x^3( в кубе)

Алгебра

Какая из точек A(3;27) В(-3;27) С(-1;1) D(0;1) Е(-2;-8) F(8;2) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ y=x^3( в кубе)

Автор: Гость