Какая из точек A(3;27) В(-3;27) С(-1;1) D(0;1) Е(-2;-8) F(8;2) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ y=x^3( в кубе)
Алгебра
Какая из точек A(3;27) В(-3;27) С(-1;1) D(0;1) Е(-2;-8) F(8;2) ЛЕЖИТ НА ГРАФИКЕ ФУНКЦИИ y=x^3( в кубе)
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Гость:
На графике функции лежат точки (A, D, F)
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